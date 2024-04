Tempo abafado e risco de tempestade marcam o primeiro dia do outono no Paraná

Primeiro dia do outono deve ser de tempo abafado e risco de tempestade no Paraná

O outono começou oficialmente à 0h06 desta quarta-feira (20), mas as características continuam de verão: tempo abafado e quente, com possibilidade de chuva. Esta é a previsão para o dia no Paraná, segundo o Simepar.

