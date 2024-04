Temporal no Paraná: Rajadas de ventos de até 96 Km/h atingem regiões do estado

Alto contraste

O temporal que atingiu quase todo o Paraná nesta quinta-feira (21) levou rajadas de ventos de até 96 Km/h à região Oeste do Paraná. Conforme o Simepar, essa velocidade do vento foi registrada em Dois Vizinhos. Além dela, Foz do Iguaçu teve rajadas de ventos de 91,4 Km/h. Ou seja, são considerados ventos fortíssimos, com potencial de estragar habitações. (veja no carrossel de fotos acima as rajadas de ventos no Paraná).

