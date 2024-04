Tragédia em Bandeirantes: Mãe e filha assassinadas por causa de apostas na loteria

Alto contraste

Mãe e filha são assassinadas em casa por causa de apostas na loteria

Mãe e filha, Josiane Aparecida de Oliveira, 39 anos e Isabela Fernanda de Oliveira Ramos, 15 anos, foram assassinadas em casa, na cidade de Bandeirantes, no Norte do Paraná, na tarde de sábado (30). O autor do crime seria o marido de Josiane e pai de Isabela. E o motivo do crime seria o vício dele em jogos.

