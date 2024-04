Alto contraste

Mulher morre após ser atropelada por ambulância do Samu na faixa de pedestre

Uma mulher de 74 anos foi atropelada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na tarde de segunda-feira (25), em Blumenau (SC). As informações são do portal ND+.

