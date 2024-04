Tragédia em cachoeira: Jovem morre após queda de oito metros

Alto contraste

Vítima de queda em cachoeira deixa marido e 2 filhos: "Papai do céu me dá forças"

A jovem vítima de uma queda em uma cachoeira de oito metros foi identificada como Jeyce Kelly Alves da Silva, de 28 anos. O acidente aconteceu neste domingo (24), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). No momento da queda, a moça estava acompanhada do marido e de amigas.

