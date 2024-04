Tragédia em Congonhinhas: Casal de idosos assassinado pelo filho causa comoção no PR

Morte de casal assassinado pelo filho causa comoção no PR: “Eternos em nossos corações” Morte de casal assassinado pelo filho causa comoção no PR: “Eternos em nossos corações” (Ric)

A tragédia que abalou Congonhinhas, no norte pioneiro do Paraná, foi a morte do casal de idosos António Maria da Costa e Ana Maria de Oliveira da Costa, ambos de 79 anos, assassinados pelo próprio filho. A notícia causou grande comoção entre os moradores locais.

