Tragédia em família: Pai e avô morrem afogados após salvarem criança em piscina de hotel

Alto contraste

A+

A-

Pai e avô de menina morrem afogados em piscina de hotel após salvarem criança Pai e avô de menina morrem afogados em piscina de hotel após salvarem criança (Ric)

O pai e avô de uma menina morreram afogados na piscina de um hotel no domingo (31), em Gold Coast, na Austrália. Dharmvir Singh, de 38 anos, e Gurjinder Singh, de 65, perderam a consciência após salvarem a criança que também se afogava no local. As informações são do site The Sun.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Pai e avô de menina morrem afogados em piscina de hotel após salvarem criança

• Rapaz é preso por suspeita de tentativa de latrocínio no norte do Paraná

• Quarta-feira de sol entre poucas nuvens no Paraná; veja previsão

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.