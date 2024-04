Tragédia em mercado de Pontal do Paraná deixa três mortos e vários feridos

Prefeitura de Pontal do Paraná decreta luto por tragédia com mortes em mercado

A Prefeitura de Pontal do Paraná decretou luto de sete dias por causa da tragédia registrada em um mercado na noite desta sexta-feira (22). Por volta das 19h, uma laje do estabelecimento desabou e três funcionárias morreram. Outras 12 pessoas foram resgatadas com ferimentos e encaminhadas para hospitais.

