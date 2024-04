Tragédia em Nova Alvorado do Sul: Bebê de 1 ano morre ao se engasgar com leite

Bebê de 1 ano morre após se engasgar com leite (Ric)

Um bebê de 1 ano morreu após se engasgar com leite na tarde de sexta-feira (15). O caso ocorreu em Nova Alvorado do Sul, no Mato Grosso do Sul. O pequeno Antony Joaquim Brito Dias teria sido levado para o hospital logo após se engasgar, mas não resistiu.

