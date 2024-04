Tragédia em Pontal do Paraná: Casal é assassinado a tiros, deixando crianças pequenas em casa

Alto contraste

Casal é assassinado a tiros, no PR; criança de 5 anos e bebê estavam na casa Casal é assassinado a tiros, no PR; criança de 5 anos e bebê estavam na casa (Ric)

Um homem de 25 anos, e uma mulher, de 28 anos, foram assassinados a tiros dentro de casa, no bairro balneário Olho D’água, em Pontal do Paraná, no Litoral. O crime foi registrado na madrugada deste sábado (6). Duas crianças, filhos do casal, estavam na residência: uma criança de 5 anos e um bebê de cerca de 20 dias. As crianças não se feriram.

