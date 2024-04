Tragédia em Pontal do Paraná: Vítima de desabamento deixa três filhos

Pryscilla Maris Tascheck Farro, de 36 anos, foi vítima do desabamento em um mercado de Pontal do Paraná, na sexta-feira (22). De acordo com o irmão, ela era casada e tinha três filhos, de 6, 11 e 15 anos.

