Brasileiro morre após ser atingido por portão de supermercado em Portugal

Um brasileiro morreu após ser atingido por um portão do estacionamento do supermercado onde trabalhava. O acidente foi registrado no dia 27 de fevereiro na cidade de Barcelos, em Portugal.

