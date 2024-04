Tragédia em São Francisco do Sul: Criança morre ao cair de vaso sanitário

Alto contraste

A+

A-

Criança morre após cair de vaso sanitário ao tentar mudar temperatura de chuveiro Criança morre após cair de vaso sanitário ao tentar mudar temperatura de chuveiro (Ric)

Uma criança de 7 anos morreu após cair sobre o vaso sanitário ao tentar ajustar a temperatura do chuveiro. O caso foi registrado no sábado (16), em São Francisco do Sul (SC). As informações são do portal ND+.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Jacaré é capturado pelo Corpo de Bombeiros em calçada no Paraná; VÍDEO

• Trabalhadores pendurados em prédio são resgatados sem ferimentos; Assista

• Criança morre após cair de vaso sanitário ao tentar mudar temperatura de chuveiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.