Tragédia em supermercado no PR: jovem de 18 anos perde a vida em queda de caixa d'água

Vítima de queda de caixa d’água no PR: “Perdi o amor da minha vida” Vítima de queda de caixa d’água no PR: “Perdi o amor da minha vida” (Ric)

Uma das vítimas da queda de uma caixa d'água de um supermercado em Pontal do Paraná, no litoral do estado, foi identificada. A jovem Rayssa, de 18 anos, trabalhava na padaria do mercado. A morte dela foi confirmada por amigos e familiares.

Leia mais em RIC.com.br

