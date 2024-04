Tragédia em Toledo: mais duas mortes por dengue confirmadas

Alto contraste

Toledo confirma mais duas mortes por dengue e totaliza cinco óbitos pela doença

Mais duas mortes por dengue foram confirmadas em Toledo, no Oeste do Paraná, na última segunda-feira (18). Com estes óbitos contabilizados, a cidade registrou ao todo cinco vítimas da doença neste ano epidemiológico.

