Tragédia: Kevelin Sofia, menina morta a marretadas, terá velório após vaquinha

Caso Kevelin Sofia: menina morta a marretadas será velada após vaquinha

Kevelin Sofia, de apenas 10 anos, que foi encontrada morta em um canteiro de obras no sábado (30), em Campinas (SP), será velada e enterrada. Os pais da vítima fizeram uma vaquinha online para conseguir o valor do procedimento, que acontecerá na cidade de Viana, no Maranhão. As informações são do site Zatum.

