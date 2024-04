Tragédia na BR-277: Caminhoneiro morre em acidente com botijões de gás

Alto contraste

A+

A-

O motorista de um caminhão carregado com botijões de gás morreu carbonizado em um gravíssimo acidente registrado na manhã deste sábado (30). O veículo tombou na altura do Km 473 da BR-277, em Nova Laranjeiras, nas proximidades da ponte do Rio das Cobras, na pista sentido Guaraniaçu.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Caminhoneiro morre após veículo com botijões de gás tombar e explodir na BR-277

Publicidade

• Balanço Geral Curitiba Especial de Sabado Ao Vivo | 30/03/2024

• Ônibus de turismo fica totalmente destruído após incêndio na BR-277

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.