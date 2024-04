Tragédia na BR-277: Morte de mãe grávida e filhos em acidente causa comoção

Alto contraste

Morte de mãe grávida e filhos em acidente causa comoção: "Como tirar essa dor do peito?"

A morte de uma mãe grávida e dos dois filhos em um grave acidente registrado na noite de segunda-feira (25) na BR-277, em Laranjeiras do Sul, no centro do Paraná, causou comoção em amigos e familiares das vítimas dessa tragédia.

