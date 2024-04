Alto contraste

Homem de 75 anos morre após carreta tombar na PR-151

Um homem de 75 anos morreu após a carreta que dirigia tombar na PR-151, em Santana do Itararé, no norte pioneiro do Paraná. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (17).

