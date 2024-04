Tragédia na estrada: Jovem casal perde a vida em acidente na PR-151

Alto contraste

A+

A-

Jovem casal morre em acidente na PR-151, em Ponta Grossa Jovem casal morre em acidente na PR-151, em Ponta Grossa (Ric)

Um jovem casal morreu em um acidente de trânsito na PR-151, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, neste sábado (16). Mariana Danilau e William Martins Galvan, ambos de 20 anos, estavam em uma motocicleta e colidiram de frente com uma caminhonete, em uma região de curva, com faixa contínua.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Bombeiros seguem buscas por desaparecido em cachoeira após cabeça d’água no PR

• Jovem casal morre em acidente na PR-151, em Ponta Grossa

• Cabeça d’água atinge cachoeira e mata três pessoas no Paraná, dizem bombeiros

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.