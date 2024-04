Alto contraste

Dois jovens morrem em grave acidente na PR-082 Dois jovens morrem em grave acidente na PR-082 (Ric)

Dois jovens morreram após se envolverem em um grave acidente na PR-082, em Rosário do Ivaí, no norte do Paraná. Eles estavam em um caminhão carregado com bovinos, que tombou na madrugada desta sexta-feira (15).

