Tragédia na PR-444: colisão entre caminhonete e ônibus deixa um morto e vários feridos

Colisão entre caminhonete e ônibus deixa um morto e vários feridos na PR-444

Um homem, de 46 anos, morreu após a caminhonete em que estava colidir com um ônibus na noite deste domingo (07). A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) relatou que outras oito pessoas ficaram feridas e foram para hospitais da região. A colisão entre caminhonete e ônibus ocorreu por volta do km 17 da PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná.

