Tragédia na Rodovia do Xisto: Filho de vereador de Contenda morre em acidente

Filho de vereador de Contenda morre em acidente na Rodovia do Xisto

Anderson Fernandes Ribeiro, filho do vereador da cidade de Contenda João Fernandes Ribeiro (União), morreu em um acidente de carro no último sábado (6). O caso aconteceu no quilômetro 163 da Rodovia do Xisto, na cidade de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

