Tragédia no céu: Avião cai em museu e piloto morre na frente de visitantes

Alto contraste

A+

A-

Avião cai e piloto morre em acidente na frente de visitantes em museu; veja detalhes Avião cai e piloto morre em acidente na frente de visitantes em museu; veja detalhes (Ric)

Um avião caiu na última terça-feira (26) no aeródromo do Imperial War Museum, no Reino Unido. O acidente aconteceu na frente de pessoas que visitavam o local e deixou o piloto da aeronave, Simon Riggs, morto. As informações são do site The Sun.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Jovem deixa bilhete para marido dois dias antes de ser encontrada morta: “Te amo”

• Avião cai e piloto morre em acidente na frente de visitantes em museu; veja detalhes

• BG acompanha socorro de estudante que teve convulsão e perdeu a consciência

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.