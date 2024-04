Tragédia no Litoral do PR: Enfermeira morre após acidente com hélice de barco

Enfermeira morre após ter a perna cortada por hélice de barco no Litoral do PR Enfermeira morre após ter a perna cortada por hélice de barco no Litoral do PR (Ric)

A enfermeira Ana Paula Casini Viana Klingelfus, 43 anos, morreu após um acidente com a embarcação que ela estava na Ilha das Peças, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. O acidente ocorreu na tarde de sábado (16). Ela teve a perna cortada pela hélice do barco.

