Tragédia no litoral: homem morre após se afogar em Antonina

Alto contraste

A+

A-

Homem morre após se afogar no litoral do Paraná Homem morre após se afogar no litoral do Paraná (Ric)

Um homem, de aproximadamente 51 anos, morreu após se afogar em Antonina, no Litoral do Paraná. A vítima teria ido nadar na região de Ponta da Pita, na tarde deste sábado (16). Um amigo percebeu a ausência do homem, viu que estava afundando na água e o trouxe para a areia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Homem morre após se afogar no litoral do Paraná

• Assista o RIC Rural ao vivo | 17/03/2024

• Dez marcas de azeite de oliva devem sair de circulação; Veja quais

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.