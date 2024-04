Transporte público inovador: agora é possível pagar passagem de ônibus com cartões em Foz do Iguaçu

Passagem de ônibus pode ser paga com cartões de débito e crédito em Foz do Iguaçu Passagem de ônibus pode ser paga com cartões de débito e crédito em Foz do Iguaçu (Ric)

Os usuários do transporte coletivo podem utilizar o cartões de débito e crédito para pagar a passagem em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, desde a última quarta-feira (27). A medida visa aumentar a segurança nos ônibus e facilitar o transporte principalmente de turistas.

