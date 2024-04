Última chance: 3ª parcela do IPVA para finais de placa 9 e 0 vence nesta sexta-feira!

Alto contraste

A+

A-

3ª parcela do IPVA para finais de placa 9 e 0 vence nesta sexta-feira (22) 3ª parcela do IPVA para finais de placa 9 e 0 vence nesta sexta-feira (22) (Ric)

O prazo para o pagamento da terceira parcela do IPVA 2024 para os proprietários de veículos com final de placa 9 e 0 termina nesta sexta-feira (22) no Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Justiça nega habeas corpus de Allana Brittes e condenada segue presa

• 3ª parcela do IPVA para finais de placa 9 e 0 vence nesta sexta-feira (22)

• Fiscalização invade imóvel com piscina suja e larvas do Aedes aegypti; vídeo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.