Última chance: Inscrições para o Concurso da Caixa Econômica terminam em breve!

Alto contraste

A+

A-

Concurso da Caixa Econômica: prazo para inscrição termina nesta sexta (5) Concurso da Caixa Econômica: prazo para inscrição termina nesta sexta (5) (Ric)

O prazo para pagar a taxa de inscrição do concurso da Caixa Econômica Federal termina nesta sexta-feira (5), às 23h59. O boleto está disponível no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do exame.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Agência Trade realizará dia 9 um evento enriquecedor sobre Comunicação Eleitoral

• Suspeita de abandonar filho recém-nascido é autuada em flagrante, no PR

• Banco do Brasil fora do ar? Usuários reclamam de aplicativo na web nesta sexta (5)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.