Último dia para inscrição no concurso da Prefeitura de Londrina

Nesta quinta-feira (04), termina o prazo de inscrição para concursos da Prefeitura de Londrina, no norte do Paraná. A data é válida para os editais nº 023/2024 e nº 024/2024, com oportunidades para profissionais de diversas especialidades. As provas serão realizadas no dia 28 de abril, em Londrina.

