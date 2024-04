Alto contraste

VÍDEO: Urso invade cidade, causa pânico e deixa 5 pessoas feridas

Um urso invadiu uma cidade e deixou 5 pessoas feridas em Liptovsky Mikulas, na Eslováquia, no último domingo (17). As imagens do animal pelas ruas viralizaram recentemente.

