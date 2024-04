Alto contraste

Vacinação contra gripe em Londrina começa neste sábado (23)

A campanha de vacinação contra a gripe em Londrina, no norte do Paraná, começa neste sábado (23). Dessa forma, é uma das primeiras cidades do Brasil a dar início à imunização sazonal.

