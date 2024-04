Violência em São José dos Pinhais: Moradores assustados com onda de mortes

Alto contraste

Mortes em série: Onda de violência assusta moradores de São José dos Pinhais Mortes em série: Onda de violência assusta moradores de São José dos Pinhais (Ric)

A Polícia Civil do Paraná investiga uma série de mortes registradas em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Neste final de semana, mais um jovem foi assassinado com requintes de crueldade. Após ser alvo de mais de 15 tiros, Paulo Geovane Ramos teve o corpo incendiado em uma via pública do bairro Guatupê.

