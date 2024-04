Violência interrompe diversão: Jovem é morto a tiros em bar no Paraná

Alto contraste

Um jovem, de 26 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (17) enquanto se divertia com amigos em um bar, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Wellinton Malaquias foi atingido por dois disparos, sendo um na região do pescoço e outro no tórax.

