Violência no futebol: torcedores do Athletico agridem palmeirense em bar

Torcedores do Athletico agridem palmeirense que comemorava título em bar Torcedores do Athletico agridem palmeirense que comemorava título em bar (Ric)

Um homem, de 43 anos, torcedor do Palmeiras, foi agredido na noite deste domingo (7), enquanto comemorava o título do Campeonato Paulista. O rapaz estava com amigos e familiares em um bar, em Fazenda Rio Grande, quando três torcedores, com camisas de uma torcida organizada do Athletico, acessaram o estabelecimento e cometeram as agressões.

