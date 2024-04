Vivian Sens apresenta novidades da RICtv em evento exclusivo

Alto contraste

REPENSE: Vivian Sens divulga novos realities shows na grade da RICtv REPENSE: Vivian Sens divulga novos realities shows na grade da RICtv (Ric)

O REPENSE, evento organizado pelo Grupo Ric na Ópera de Arame, em Curitiba, aconteceu na noite da última terça-feira (19). Mais de 300 convidados selecionados entre os principais profissionais da publicidade e do marketing do Paraná estiveram presentes. A gerente comercial geral do Grupo Ric, Vivian Sens, fala de como os patrocinadores podem aproveitar o realities shows e sobre o novo programa da casa.

