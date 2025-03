Abordagem policial gera controvérsia após agressão a PM em São Pedro da Aldeia (RJ) Suspeito em moto roubada desobedeceu ordem de parada e lesionou agente durante tentativa de fuga Balanço Geral Interior RJ|Do R7 27/03/2025 - 18h02 (Atualizado em 27/03/2025 - 18h02 ) twitter

Uma ação policial em São Pedro da Aldeia (RJ) tornou-se alvo de debates após um suspeito, pilotando uma motocicleta roubada, agredir um policial militar durante abordagem. O caso começou com um assalto no centro da cidade, quando a equipe da PM localizou os envolvidos e ordenou a parada do veículo.

O condutor desrespeitou a ordem, tentou fugir e no confronto causou uma fratura no pé de um dos agentes. Preso em flagrante, responderá por receptação e lesão corporal.

As imagens do ocorrido estão sob análise das autoridades para apurar todos os detalhes da intervenção.