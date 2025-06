‘Bora de Bike’: passeio ciclístico marca os 28 anos da RECORD Interior RJ O evento contou com fantasias, trenzinho da alegria e sorteios, promovendo saúde e integração família Balanço Geral Interior RJ|Do R7 16/06/2025 - 16h59 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h59 ) twitter

Milhares de pessoas participaram da quarta edição do ‘Bora de Bike’, um evento ciclístico que coloriu as ruas de Campos em comemoração aos 28 anos da Record Interior RJ. O evento contou com fantasias, trenzinho da alegria e sorteios, promovendo saúde e integração familiar. A emissora celebrou sua proximidade com o público, destacando a participação de ciclistas de diversas cidades da região.