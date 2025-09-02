Especialistas explicam que setembro pode ser marcado por altas temperaturas A formação do La Niña pode intensificar a seca Balanço Geral Interior RJ|Do R7 02/09/2025 - 15h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h38 ) twitter

Em Campos (RJ), a seca é uma característica climática comum, mas eventos extremos estão se tornando mais frequentes. Agosto terminou com pouca chuva, enquanto setembro marca a transição para o período úmido. Especialistas alertam para o aumento de extremos climáticos devido ao aquecimento global, com verões mais quentes e invernos mais frios. A formação do La Niña pode intensificar a seca, afetando o regime de chuvas na região.