Especialistas explicam que setembro pode ser marcado por altas temperaturas
A formação do La Niña pode intensificar a seca
Em Campos (RJ), a seca é uma característica climática comum, mas eventos extremos estão se tornando mais frequentes. Agosto terminou com pouca chuva, enquanto setembro marca a transição para o período úmido. Especialistas alertam para o aumento de extremos climáticos devido ao aquecimento global, com verões mais quentes e invernos mais frios. A formação do La Niña pode intensificar a seca, afetando o regime de chuvas na região.