Mutirão do Cadastro Único é marcado por tumulto e desorganização em Campos (RJ) Com apenas 800 senhas disponíveis, muitos cidadãos, incluindo idosos e pessoas com deficiência, enfrentaram longas filas sob o sol, sem prioridade ou informações claras

