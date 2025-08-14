Acidente na 28 de março: motociclista que colidiu com carro cruzou sinal fechado Apesar do susto, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves RJ Record Interior RJ|Do R7 14/08/2025 - 19h47 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h47 ) twitter

Um acidente no cruzamento das avenidas 28 de Março e Arthur Bernardes em Campos dos Goytacazes (RJ) deixou duas pessoas feridas. O incidente ocorreu quando um motociclista imprudente cruzou o sinal fechado, colidindo com um carro que perdeu o controle e atingiu a ciclovia. Apesar do susto, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves. Autoridades locais destacam a importância de respeitar a sinalização para evitar tragédias.