Aumento de Acidentes de Moto Preocupa Hospitais na Região dos Lagos (RJ) De maio a dezembro de 2024, o hospital estadual Roberto Chabo registrou 162 atendimentos por trauma RJ Record Interior RJ|Do R7 25/02/2025 - 18h28 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h28 )

Na Região dos Lagos, os acidentes envolvendo motocicletas lideram as ocorrências no setor de trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, com um aumento alarmante durante o verão.

Entre maio e dezembro do ano passado, foram registrados 162 atendimentos, mais do que o dobro dos 77 casos de maio. O crescimento da demanda, impulsionado pelo aumento no fluxo de veículos e turistas, obrigou o hospital a ampliar os leitos de terapia intensiva.

Casos como o de um idoso de 65 anos, que morreu após dirigir na contramão e se envolver em um acidente com um carro e uma carreta, destacam a gravidade da situação.

Em 2024, o hospital registrou 131 atendimentos por acidentes de moto, com muitas vítimas enfrentando consequências fatais, mesmo após a chegada às unidades de pronto atendimento.