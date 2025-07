Bahia celebra 202 anos de independência com tradição e orgulho As celebrações incluem eventos cívicos e culturais em Salvador RJ Record Interior RJ|Do R7 01/07/2025 - 20h30 (Atualizado em 01/07/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O 2 de Julho é mais que uma data histórica para a Bahia; é um símbolo de força e orgulho. Comemorando 202 anos, a data marca a verdadeira independência do estado, destacando a participação de heroínas como Maria Quitéria e Maria Filipa. As celebrações incluem eventos cívicos e culturais em Salvador, reforçando a importância histórica e cultural da Bahia na formação do Brasil.