CEMADEN alerta para estágio de risco muito elevado de incêndios florestais

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - Cemaden alerta para o risco muito alto de incêndios florestais nas regiões norte e noroeste do Rio de Janeiro. A seca prolongada e a baixa umidade do ar, que pode chegar a 30%, agravam a situação. Moradores como Karina, que sofre de rinite alérgica, enfrentam dificuldades com a fumaça das queimadas. Especialistas destacam a importância da conscientização para evitar o uso de fogo em áreas de vegetação.