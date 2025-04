Ciclista fica em estado grave após atropelamento na RJ 216 Acidente ocorreu em trecho próximo a Donana, na Baixada Campista RJ Record Interior RJ|Do R7 10/04/2025 - 19h23 (Atualizado em 10/04/2025 - 19h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um ciclista sofreu graves ferimentos após ser atropelado por um veículo na RJ 216, próximo a Donana, na Baixada Campista. A vítima ficou no local até a chegada do Corpo de Bombeiros e foi levada em estado crítico para o Hospital Ferreira Machado.

Testemunhas relataram que a pista estava escorregadia no momento do acidente. Populares prestaram os primeiros socorros até a chegada dos profissionais de emergência. A assessoria do hospital confirmou que o ciclista permanece em estado grave.