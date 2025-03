Feriadão no RJ é marcado por mortes no trânsito Dois acidentes fatais foram registrados em Rio das Ostras e em Araruama RJ Record Interior RJ|Do R7 06/03/2025 - 13h52 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h52 ) twitter

No estado do Rio de Janeiro, o feriadão foi marcado por trágicos acidentes de trânsito, com destaque para casos de embriaguez ao volante.

Em Rio das Ostras, uma mulher perdeu a vida após ser atropelada por um motorista alcoolizado. Em Araruama, uma adolescente de 12 anos também foi vítima de um acidente fatal. A polícia está investigando as circunstâncias dos acidentes, enquanto as famílias das vítimas pedem por justiça.

Dados do Instituto de Segurança Pública revelam um aumento alarmante de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool na região.