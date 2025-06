Influenciador digital do interior do RJ é preso e polícia investiga ligação com MC Poze do Rodo Gualavita foi preso por extorsão, ameaça e agiotagem

RJ Record Interior RJ|Do R7 05/06/2025 - 19h23 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share