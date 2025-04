Maior cidade do interior do Rio se torna principal produtora de soja do estado Campos dos Goytacazes também é conhecida pela produção de cana-de-açúcar RJ Record Interior RJ|Do R7 08/04/2025 - 21h52 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h52 ) twitter

Campos dos Goytacazes (RJ), tradicionalmente conhecida pelas plantações de cana-de-açúcar, agora se destaca na produção de soja, tornando-se a principal produtora do grão no estado do Rio de Janeiro. A safra deste ano atingiu cerca de 3 mil toneladas, impulsionando a geração de empregos e atraindo investimentos.

O engenheiro agrônomo destaca a complexidade do cultivo de soja, que requer alto investimento e cuidados específicos. A proximidade com o Porto do Açu facilita a exportação, especialmente para a Rússia. A região possui cerca de 300 mil hectares aptos para o cultivo de soja, com potencial para aumentar ainda mais a produção nos próximos anos. Este crescimento não só fortalece a agricultura regional, mas também destaca a importância da infraestrutura portuária para o escoamento da produção.