Motociclista é rendido por bandido armado e tem o veículo roubado A vítima estava voltando do trabalho e teve sua moto, avaliada em R$ 15 mil, roubada RJ Record Interior RJ|Do R7 04/09/2025 - 20h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h55 )

Um motociclista de aplicativo foi assaltado na rua Rio Bonito, Guarus (RJ), por dois homens armados. A vítima, que estava voltando do trabalho, teve sua moto, avaliada em R$ 15 mil, roubada. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os suspeitos através de imagens de segurança. Outro roubo semelhante ocorreu na mesma região em menos de 12 horas.