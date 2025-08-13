Logo R7.com
Motociclista sobrevive a acidente impressionante em Campos dos Goytacazes (RJ)

A colisão com um caminhão deixou a moto destruída, mas o piloto sofreu apenas ferimentos leves e já recebeu alta do hospital

RJ Record Interior RJ|Do R7

Um motociclista escapou milagrosamente da morte após um grave acidente em Campos dos Goytacazes (RJ). A colisão com um caminhão deixou a moto destruída, mas o piloto sofreu apenas ferimentos leves e já recebeu alta do Hospital Ferreira Machado. O acidente ocorreu na Avenida Presidente Kennedy, e as imagens mostram a moto completamente amassada sob o caminhão.

